 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Охрана не будет пускать в Раду депутатов, которые не позволят сканировать свои вещи, - Парубий

Работники Управления государственной охраны имеют полномочия не пускать в помещение парламента тех депутатов, которые отказываются от сканирования своих вещей

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает Еспресо.TV.

"Охрана может не пустить, и охрана не будет пускать. Она не может задержать, она не может арестовать, но она может не пустить человека, который отказывается через сканер провести свои личные вещи", - пояснил Парубий.

Глава Верховной Рады отметил, что после принятия изменений в закон о госохране он немедленно дал поручение установить специальные устройства для сканирования вещей. Он также добавил, чтобы народные депутаты не чувствовали унижения от досмотра вещей и одежды, он специально поручил установить сканеры.

"Чтобы не было элемента проверки, а был элемент сканирования", - заявил Парубий.

  • Напомним, во вторник, 20 марта, Верховная Рада приняла законопроект №8155 об изменениях к закону о государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", за которым украинским нардепам и чиновникам запретили приходить на работу с оружием.
  • Ранее сообщалось, что народный депутат Надежда Савченко приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 марта, 2018 четверг

больше новостей

22 марта, 2018 четверг

21 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать