Охрана не будет пускать в Раду депутатов, которые не позволят сканировать свои вещи, - Парубий

22 марта, 2018, 18:47

Работники Управления государственной охраны имеют полномочия не пускать в помещение парламента тех депутатов, которые отказываются от сканирования своих вещей

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает Еспресо.TV.

"Охрана может не пустить, и охрана не будет пускать. Она не может задержать, она не может арестовать, но она может не пустить человека, который отказывается через сканер провести свои личные вещи", - пояснил Парубий.

Глава Верховной Рады отметил, что после принятия изменений в закон о госохране он немедленно дал поручение установить специальные устройства для сканирования вещей. Он также добавил, чтобы народные депутаты не чувствовали унижения от досмотра вещей и одежды, он специально поручил установить сканеры.

"Чтобы не было элемента проверки, а был элемент сканирования", - заявил Парубий.