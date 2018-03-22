Охрана не будет пускать в Раду депутатов, которые не позволят сканировать свои вещи, - Парубий
22 марта, 2018, 18:47
Работники Управления государственной охраны имеют полномочия не пускать в помещение парламента тех депутатов, которые отказываются от сканирования своих вещей
Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает Еспресо.TV.
"Охрана может не пустить, и охрана не будет пускать. Она не может задержать, она не может арестовать, но она может не пустить человека, который отказывается через сканер провести свои личные вещи", - пояснил Парубий.
Глава Верховной Рады отметил, что после принятия изменений в закон о госохране он немедленно дал поручение установить специальные устройства для сканирования вещей. Он также добавил, чтобы народные депутаты не чувствовали унижения от досмотра вещей и одежды, он специально поручил установить сканеры.
"Чтобы не было элемента проверки, а был элемент сканирования", - заявил Парубий.
- Напомним, во вторник, 20 марта, Верховная Рада приняла законопроект №8155 об изменениях к закону о государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", за которым украинским нардепам и чиновникам запретили приходить на работу с оружием.
- Ранее сообщалось, что народный депутат Надежда Савченко приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
-
Читайте также
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-