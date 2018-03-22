Новый способ похудеть: ученые предлагают "заморозить" нерв, отвечающий за голод
Об этом сообщает Time.
Ученые американского Университета Эмори провели опыты на 10 людях с ожирением. Пациентов усыпили и ввели иглу им с газом, что заморозил заднее ядро блуждающего нерва. Отмечается, что именно этот нерв передает в мозг посыл о голоде.
В результате у каждого участника эксперимента снизился аппетит и вес тела. Испытуемые потеряли в среднем 3,6% начального веса и 14% в индексе массы тела (величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста). Тем временем ученые сообщают об отсутствии побочных эффектов.
Отмечается, что процедура замораживания нерва является не неизменной. Нерв будет восстанавливаться ежедневно на 1 миллиметр и вернется к естественному состоянию уже через 12 месяцев.
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