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Новый способ похудеть: ученые предлагают "заморозить" нерв, отвечающий за голод

Заморозка нерва, который доставляет к мозгу сообщения о голоде, может снизить аппетит человека и помочь ему похудеть

Об этом сообщает Time.

Ученые американского Университета Эмори провели опыты на 10 людях с ожирением. Пациентов усыпили и ввели иглу им с газом, что заморозил заднее ядро блуждающего нерва. Отмечается, что именно этот нерв передает в мозг посыл о голоде.

В результате у каждого участника эксперимента снизился аппетит и вес тела. Испытуемые потеряли в среднем 3,6% начального веса и 14% в индексе массы тела (величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста). Тем временем ученые сообщают об отсутствии побочных эффектов.

Отмечается, что процедура замораживания нерва является не неизменной. Нерв будет восстанавливаться ежедневно на 1 миллиметр и вернется к естественному состоянию уже через 12 месяцев.

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