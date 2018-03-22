НАПК направило в суд протокол на нардепа: тот скрыл 35,7 млн грн дохода

22 марта, 2018, 11:15

НАПК направило в суд протокол об административном правонарушении, совершенном депутатом группы "Воля народа" Максимом Микитасем

Об этом сообщает пресс-центр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В ведомстве отметили, что Микитась не подал уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые состоялись у него в связи с получением наследства.

Выяснилось, что в наследство чиновник получил два земельных участка в столице, жилой дом, автомобиль Mercedes-Benz и ценные бумаги. Общая стоимость наследуемого имущества составляет 35 770 440 грн.

В НАПК отметили, что нардеп должен был подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней после получения наследства, согласно части второй статьи 52 закона.

За то, что он этого не сделал, Микитасю теперь грозит штраф суммой от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Национальное агентство также отмечает, что составление протокола и передача его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке", - подытожили в ведомстве.