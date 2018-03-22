Нацбанк укрепил гривню на 2 копейки, на черном рынке доллар достигает 26,8 грн

22 марта, 2018, 10:58

В четверг, 22 марта, Нацбанк установил официальный валютный курс на уровне 26,28 грн/долл., 32,29 грн/евро и 4,57 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

Межбанк открылся долларом по 26,3 грн в покупке и 26,34 грн в продаже.

Средняя стоимость доллара на черном рынке по состоянию на 10:55 составила 26,25 грн в покупке и 26,33 грн в продаже. При этом предложения покупки доходят до 26,5 грн/долл., в продаже доллар достигает 26,8 грн.

Накануне, 21 марта, официальный валютный курс составил 26,3 грн/долл., 32,29 грн/евро и 4,56 грн за 10 российских рублей.