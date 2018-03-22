Нацбанк укрепил гривню на 2 копейки, на черном рынке доллар достигает 26,8 грн
22 марта, 2018, 10:58
В четверг, 22 марта, Нацбанк установил официальный валютный курс на уровне 26,28 грн/долл., 32,29 грн/евро и 4,57 грн за 10 российских рублей
Об этом сообщает сайт НБУ.
Межбанк открылся долларом по 26,3 грн в покупке и 26,34 грн в продаже.
Средняя стоимость доллара на черном рынке по состоянию на 10:55 составила 26,25 грн в покупке и 26,33 грн в продаже. При этом предложения покупки доходят до 26,5 грн/долл., в продаже доллар достигает 26,8 грн.
Накануне, 21 марта, официальный валютный курс составил 26,3 грн/долл., 32,29 грн/евро и 4,56 грн за 10 российских рублей.
- Напомним, 13 марта гривня преодолела отметку в 26 грн/долл., окрепнув до 25,92 грн/долл.
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