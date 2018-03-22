 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Харьковщине СБУ задержала полицейского за сотрудничество с Генштабом РФ


фото: ssu.gov.ua
Сотрудники СБУ задержали полицейского и 2 лиц, которые передавали разведке РФ служебную информацию МВД и личные данные участников антитеррористической операции

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В состав сети входили трое местных жителей, один из которых был действующим офицером Национальной полиции в Харьковской области. При проведении следственных действий сотрудники СБУ зафиксировали связь участников агентурной сети с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России, а также факты передачи капитаном полиции служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом. Злоумышленники также передали российским кураторам личные данные участников антитеррористической операции.

Во время спецоперации правоохранители задержали участников агентурной сети. Фигурантам дела объявлено подозрение в совершении преступления по статье "Государственная измена".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 марта, 2018 четверг

больше новостей

22 марта, 2018 четверг

21 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать