На Харьковщине СБУ задержала полицейского за сотрудничество с Генштабом РФ

22 марта, 2018, 15:26

Сотрудники СБУ задержали полицейского и 2 лиц, которые передавали разведке РФ служебную информацию МВД и личные данные участников антитеррористической операции

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В состав сети входили трое местных жителей, один из которых был действующим офицером Национальной полиции в Харьковской области. При проведении следственных действий сотрудники СБУ зафиксировали связь участников агентурной сети с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России, а также факты передачи капитаном полиции служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом. Злоумышленники также передали российским кураторам личные данные участников антитеррористической операции.

Во время спецоперации правоохранители задержали участников агентурной сети. Фигурантам дела объявлено подозрение в совершении преступления по статье "Государственная измена".