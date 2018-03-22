На Харьковщине СБУ задержала полицейского за сотрудничество с Генштабом РФ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В состав сети входили трое местных жителей, один из которых был действующим офицером Национальной полиции в Харьковской области. При проведении следственных действий сотрудники СБУ зафиксировали связь участников агентурной сети с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России, а также факты передачи капитаном полиции служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом. Злоумышленники также передали российским кураторам личные данные участников антитеррористической операции.
Во время спецоперации правоохранители задержали участников агентурной сети. Фигурантам дела объявлено подозрение в совершении преступления по статье "Государственная измена".
- Недавно СБУ схватила банду, которая порочила польские и еврейские памятники по указанию России.
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