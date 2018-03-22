Минобороны России заявило, что его сайт атаковали украинские хакеры
22 марта, 2018, 21:42
Министерство обороны России сообщило, что 22 марта на его сайт было осуществлено семь DDoS-атак якобы с территории Западной Европы, США и Украины
Об этом сообщает "Интерфакс".
Ведомство связало атаки с голосованием за название для нового российского оружия (были выбраны названия "Буревестник", "Посейдон" и "Пересвет").
Мощнейшие атаки произошли в последний час голосования, заявили в Минобороны.
"В последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту - десятки тысяч в секунду", - сообщили в военном ведомстве.
О новом оружии рассказал во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин 1 марта. Путин заявил, что это вооружение якобы способно преодолевать любую систему противоракетной обороны.
- Ранее сообщалось, что российские хакеры атаковали сети критической инфраструктуры США.
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