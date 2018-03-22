Международный аэропорт "Киев" будет носить имя авиаконструктора Сикорского
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
22 марта на заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского".
"Мы прошли все процедуры о присвоении аэропорту "Киев" (Жуляны) имени авиаконструктора Сикорского. Мы имеем согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту инициативу, общественные обсуждения пройдены. Три профильные комиссии Киевсовета поддержали этот проект решения”, - сообщил заместитель главы КГГА Алексей Резников.
Отныне аэропорт будет носить название КП Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского.
Справка. Игорь Сикорский - выдающийся авиаконструктор украинского происхождения, основатель компании Sikorsky Aircraft, автор самолетов-гигантов в том числе Sikorsky S-29-A, конструктор первого в США самолета-амфибии.
Учась в Киевском политехническом институте, спроектировал и построил несколько вертолетов, самолетов-бипланов. Идею вертолета ему навеяли рисунки воздушного винта Леонардо да Винчи. В 1908-1912 годах построил в Киеве 6 моделей самолетов и вертолет.
- Напомним, 26 августа Министерство образования и науки Украины присвоило КПИ имя известного авиаконструктора Игоря Сикорского.
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