 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Международный аэропорт "Киев" будет носить имя авиаконструктора Сикорского

Киеврада приняла присвоение международному аэропорту “Киев” (Жуляны) имя авиаконструктора Игоря Сикорского

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

22 марта на заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского".

"Мы прошли все процедуры о присвоении аэропорту "Киев" (Жуляны) имени авиаконструктора Сикорского. Мы имеем согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту инициативу, общественные обсуждения пройдены. Три профильные комиссии Киевсовета поддержали этот проект решения”, - сообщил заместитель главы КГГА Алексей Резников.

Отныне аэропорт будет носить название КП Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского.

Справка. Игорь Сикорский - выдающийся авиаконструктор украинского происхождения, основатель компании Sikorsky Aircraft, автор самолетов-гигантов в том числе Sikorsky S-29-A, конструктор первого в США самолета-амфибии.

Учась в Киевском политехническом институте, спроектировал и построил несколько вертолетов, самолетов-бипланов. Идею вертолета ему навеяли рисунки воздушного винта Леонардо да Винчи. В 1908-1912 годах построил в Киеве 6 моделей самолетов и вертолет.

  • Напомним, 26 августа Министерство образования и науки Украины присвоило КПИ имя известного авиаконструктора Игоря Сикорского.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 марта, 2018 четверг

больше новостей

22 марта, 2018 четверг

21 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать