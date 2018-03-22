Международный аэропорт "Киев" будет носить имя авиаконструктора Сикорского

22 марта, 2018, 16:25

Киеврада приняла присвоение международному аэропорту “Киев” (Жуляны) имя авиаконструктора Игоря Сикорского

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

22 марта на заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского".

"Мы прошли все процедуры о присвоении аэропорту "Киев" (Жуляны) имени авиаконструктора Сикорского. Мы имеем согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту инициативу, общественные обсуждения пройдены. Три профильные комиссии Киевсовета поддержали этот проект решения”, - сообщил заместитель главы КГГА Алексей Резников.

Отныне аэропорт будет носить название КП Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского.

Справка. Игорь Сикорский - выдающийся авиаконструктор украинского происхождения, основатель компании Sikorsky Aircraft, автор самолетов-гигантов в том числе Sikorsky S-29-A, конструктор первого в США самолета-амфибии.

Учась в Киевском политехническом институте, спроектировал и построил несколько вертолетов, самолетов-бипланов. Идею вертолета ему навеяли рисунки воздушного винта Леонардо да Винчи. В 1908-1912 годах построил в Киеве 6 моделей самолетов и вертолет.