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Литва может депортировать российских дипломатов из-за отравления Скрипаля

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что рассматривает возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании

Об этом сообщает Delfi.

"Мы рассматриваем такие меры", - заявила Грибаускайте, отвечая на вопрос, может ли Литва принять такие же меры, как и Великобритания.

Она уточнила, что мероприятия могут быть разнообразными, включая депортацию или расширение списка Магнитского.

"Я считаю, что ликвидация русской разведывательной сети является общей задачей", - добавила она.

Грибаускайте уточнила, что решение о депортации должностных лиц будет принято в ближайшее время.

  • Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
  • 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
  • 19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
  • 20 марта в МИД Британии заявили, что президент России Владимир Путин не может дистанцироваться от дела об отравлении российского экс-агента Сергея Скрипаля.
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