Литва может депортировать российских дипломатов из-за отравления Скрипаля
22 марта, 2018, 19:21
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что рассматривает возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании
Об этом сообщает Delfi.
"Мы рассматриваем такие меры", - заявила Грибаускайте, отвечая на вопрос, может ли Литва принять такие же меры, как и Великобритания.
Она уточнила, что мероприятия могут быть разнообразными, включая депортацию или расширение списка Магнитского.
"Я считаю, что ликвидация русской разведывательной сети является общей задачей", - добавила она.
Грибаускайте уточнила, что решение о депортации должностных лиц будет принято в ближайшее время.
- Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
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