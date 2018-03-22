Литва может депортировать российских дипломатов из-за отравления Скрипаля

22 марта, 2018, 19:21

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что рассматривает возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании

Об этом сообщает Delfi.

"Мы рассматриваем такие меры", - заявила Грибаускайте, отвечая на вопрос, может ли Литва принять такие же меры, как и Великобритания.

Она уточнила, что мероприятия могут быть разнообразными, включая депортацию или расширение списка Магнитского.

"Я считаю, что ликвидация русской разведывательной сети является общей задачей", - добавила она.

Грибаускайте уточнила, что решение о депортации должностных лиц будет принято в ближайшее время.