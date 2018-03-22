Львов присоединился к городам, которые будут вывешивать красно-черные флаги на праздники

22 марта, 2018, 15:08

Депутаты Львовского горсовета единогласно поддержали использование красно-черного флага на отдельные праздники

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Депутаты приняли решение об использовании красно-черного флага "национально-освободительной борьбы украинского народа" на площади перед зданием городского совета и перед зданиями районных администраций городского совета.

Отмечается, что флаг будут вывешивать в такие дни:

1 января - День рождения главы Провода ОУН Степана Бандеры

3 февраля - Создание ОУН

5 марта - Годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича (с трауром)

21 мая - День памяти жертв политических репрессий (с трауром)

Четвертое воскресенье мая - Праздник Героев

14 июня - День рождения полковника Армии УНР, коменданта УВО, первого главы Провода ОУН Евгения Коновальца

30 июня - Провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, главы Секретариата УГВР Романа Шухевича

30 июля - Создание УВО

14 октября - День защитника Украины, день создания УПА