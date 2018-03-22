 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Львов присоединился к городам, которые будут вывешивать красно-черные флаги на праздники


фото: ternograd.te.ua
Депутаты Львовского горсовета единогласно поддержали использование красно-черного флага на отдельные праздники

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Депутаты приняли решение об использовании красно-черного флага "национально-освободительной борьбы украинского народа" на площади перед зданием городского совета и перед зданиями районных администраций городского совета.

Отмечается, что флаг будут вывешивать в такие дни:

1 января - День рождения главы Провода ОУН Степана Бандеры

3 февраля - Создание ОУН

5 марта - Годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича (с трауром)

21 мая - День памяти жертв политических репрессий (с трауром)

Четвертое воскресенье мая - Праздник Героев

14 июня - День рождения полковника Армии УНР, коменданта УВО, первого главы Провода ОУН Евгения Коновальца

30 июня - Провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, главы Секретариата УГВР Романа Шухевича

30 июля - Создание УВО

14 октября - День защитника Украины, день создания УПА

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 марта, 2018 четверг

больше новостей

22 марта, 2018 четверг

21 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать