Львов присоединился к городам, которые будут вывешивать красно-черные флаги на праздники
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Депутаты приняли решение об использовании красно-черного флага "национально-освободительной борьбы украинского народа" на площади перед зданием городского совета и перед зданиями районных администраций городского совета.
Отмечается, что флаг будут вывешивать в такие дни:
1 января - День рождения главы Провода ОУН Степана Бандеры
3 февраля - Создание ОУН
5 марта - Годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича (с трауром)
21 мая - День памяти жертв политических репрессий (с трауром)
Четвертое воскресенье мая - Праздник Героев
14 июня - День рождения полковника Армии УНР, коменданта УВО, первого главы Провода ОУН Евгения Коновальца
30 июня - Провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, главы Секретариата УГВР Романа Шухевича
30 июля - Создание УВО
14 октября - День защитника Украины, день создания УПА
- Такое решение уже приняли депутаты Тернопольского и Киевского горсоветов, а также Житомирской ОГА.
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
-
Читайте также
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-