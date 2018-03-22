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Луценко не исключает проведения принудительной психиатрической экспертизы Савченко

Генпрокурор Юрий Луценко прогнозирует проведение принудительной психиатрической экспертизы народного депутата Надежды Савченко

Об этом глава Генпрокуратуры заявил в своем выступлении на заседании регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривалось представление на привлечение к уголовной ответственности Савченко, сообщает Еспресо.TV.

"Суд и только суд будет выяснять, верны ли эти обвинения, или можно поверить вам в (умышленной выработке) сюрреализма? Конечно, после судебного действия, которое называется" принудительная психиатрическая экспертиза ", - подчеркнул Луценко.

Отметим, генпрокурор также рассказал, что Савченко и руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан сговорились с главарями оккупантов Донетчины по устройству терактов в Киеве с целью свержения государственной власти.

В частности, они вместе перевозили оружие с оккупированных территорий, а также планировали совершить покушение на президента Петра Порошенко.

В результате регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Савченко.

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