Луценко не исключает проведения принудительной психиатрической экспертизы Савченко
Об этом глава Генпрокуратуры заявил в своем выступлении на заседании регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривалось представление на привлечение к уголовной ответственности Савченко, сообщает Еспресо.TV.
"Суд и только суд будет выяснять, верны ли эти обвинения, или можно поверить вам в (умышленной выработке) сюрреализма? Конечно, после судебного действия, которое называется" принудительная психиатрическая экспертиза ", - подчеркнул Луценко.
Отметим, генпрокурор также рассказал, что Савченко и руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан сговорились с главарями оккупантов Донетчины по устройству терактов в Киеве с целью свержения государственной власти.
В частности, они вместе перевозили оружие с оккупированных территорий, а также планировали совершить покушение на президента Петра Порошенко.
В результате регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Савченко.
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия из оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчука переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала и давала указания, как провести террористический акт в зале парламента, уничтожив две ложи: правительственную и должностное, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
- 20 марта Савченко дала брифинг, во время которого заявила, что с Банковой к ней подослали агентов для ее убийства. Она отказалась называть фамилии, сославшись на "военную тайну". Однако осознав, что за ней наблюдают так называемые объекты, нардеп решила довести ситуацию до абсурда: придумывала с "агентами" всевозможные планы ликвидации верхушки украинской власти.
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