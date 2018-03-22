 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Конгресс предлагает выделить Украине $620,7 млн помощи. На что пойдут деньги

В представленном в Конгрессе США консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год увеличены расходы на поддержку Украины

Об этом сообщает пресс-центр украинского посольства в США на своей странице в Facebook.

В ведомстве пояснили, что в американском Конгрессе было представлено согласованный Сенатом и Палатой представителей проект Консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на финансовый год.

В документе отмечается, что общий объем помощи Украине составит $620,700 млн, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету.

Таким образом, $200 млн пойдет на оказание военно-технической помощи украинской армии, что на $50 млн больше ассигнований прошлого года.

"Данные средства будут направляться на финансирование конкретных проектов американской поддержки ВСУ, в частности таких, как подготовка военнослужащих, предоставления военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности нашего государства", - рассказали в посольстве.

Тем временем смета помощи Украине по линии Госдепартамента США и причастных агентств составит $420,700 млн, что на $10 млн превышает расходы прошлого года. Эти деньги пойдут на усиление политики поддержки Украины по программе “Международное военное финансирование”.

"Перед вступлением в силу Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом США", - подытожили в посольстве.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 марта, 2018 четверг

21 марта, 2018 среда

больше новостей

22 марта, 2018 четверг

21 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать