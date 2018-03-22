Конгресс предлагает выделить Украине $620,7 млн помощи. На что пойдут деньги

22 марта, 2018, 07:19

В представленном в Конгрессе США консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год увеличены расходы на поддержку Украины

Об этом сообщает пресс-центр украинского посольства в США на своей странице в Facebook.

В ведомстве пояснили, что в американском Конгрессе было представлено согласованный Сенатом и Палатой представителей проект Консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на финансовый год.

В документе отмечается, что общий объем помощи Украине составит $620,700 млн, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету.

Таким образом, $200 млн пойдет на оказание военно-технической помощи украинской армии, что на $50 млн больше ассигнований прошлого года.

"Данные средства будут направляться на финансирование конкретных проектов американской поддержки ВСУ, в частности таких, как подготовка военнослужащих, предоставления военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности нашего государства", - рассказали в посольстве.

Тем временем смета помощи Украине по линии Госдепартамента США и причастных агентств составит $420,700 млн, что на $10 млн превышает расходы прошлого года. Эти деньги пойдут на усиление политики поддержки Украины по программе “Международное военное финансирование”.

"Перед вступлением в силу Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом США", - подытожили в посольстве.