Холодницкий рассказал, что в его кабинете действительно был "жучок"

22 марта, 2018, 12:59

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли устройство, похожее на то, что применяется для прослушивания

Об этом он заявил в Брюсселе во время общения с журналистами.

"Был найден аппарат, похожий на тот, что используется для прослушивания", - подчеркнул Холодницкий.

При этом он отметил, что не знает, кому это устройство принадлежит. Эту информацию ему должны сообщить правоохранители. Он добавил, что аппарат в своем кабинете нашел 6 марта и передал правоохранительным органам.

По словам Холодницкого, информация о том, что жучок поставили представители Национального антикоррупционного бюро, является провокацией.

Холодницкий назвал провокацией ситуацию вокруг прослушивания его рабочего кабинета pic.twitter.com/uoOHoK2lvE — Схемы (@cxemu) 22 марта 2018 г.