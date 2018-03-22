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Холодницкий рассказал, что в его кабинете действительно был "жучок"

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли устройство, похожее на то, что применяется для прослушивания

Об этом он заявил в Брюсселе во время общения с журналистами.

"Был найден аппарат, похожий на тот, что используется для прослушивания", - подчеркнул Холодницкий.

При этом он отметил, что не знает, кому это устройство принадлежит. Эту информацию ему должны сообщить правоохранители. Он добавил, что аппарат в своем кабинете нашел 6 марта и передал правоохранительным органам.

По словам Холодницкого, информация о том, что жучок поставили представители Национального антикоррупционного бюро, является провокацией.

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