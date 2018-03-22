Холодницкий рассказал, что в его кабинете действительно был "жучок"
22 марта, 2018, 12:59
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли устройство, похожее на то, что применяется для прослушивания
Об этом он заявил в Брюсселе во время общения с журналистами.
"Был найден аппарат, похожий на тот, что используется для прослушивания", - подчеркнул Холодницкий.
При этом он отметил, что не знает, кому это устройство принадлежит. Эту информацию ему должны сообщить правоохранители. Он добавил, что аппарат в своем кабинете нашел 6 марта и передал правоохранительным органам.
По словам Холодницкого, информация о том, что жучок поставили представители Национального антикоррупционного бюро, является провокацией.
Холодницкий назвал провокацией ситуацию вокруг прослушивания его рабочего кабинета pic.twitter.com/uoOHoK2lvE— Схемы (@cxemu) 22 марта 2018 г.
- Ранее СМИ сообщали, что в рабочем кабинете Холодницкого были обнаружены скрытые средства прослушивания.
- Комментируя эту ситуацию, директор НАБУ Артем Сытник назвал "провокационными статьями" публикации о якобы прослушивании кабинета Холодницкого.
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