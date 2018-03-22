ГПУ будет требовать в суде ареста Савченко

22 марта, 2018, 21:00

Судебное заседание по избранию меры пресечения народному депутату Надежде Савченко начнется 23 марта в Шевченковском районном суде Киева ориентировочно в 9.00

Об этом сегодня журналистам возле здания СБУ, где происходил допрос Савченко, сообщил ее адвокат Дмитрий Бугай, информирует УНИАН.

"Завтра ориентировочно в 9 утра состоится судебное заседание в Шевченковском районном суде с целью избрания меры пресечения. Следствие при поддержке прокуратуры внесло ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мы только что получили представление с приложениями и будем ночью изучать и пытаться реагировать", - сказал защитник.

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