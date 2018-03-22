Франко-украинский фильм с Жаном Рено обещают показать менее чем за год

22 марта, 2018, 12:38

Франко-украинский фильм "Последний шаг" с участием французского актера Жана Рено может появиться в прокате уже зимой 2019 года

Об этом рассказали продюсеры ленты, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Фильм будет выпущен во всемирной прокат, мы надеемся ... Во Франции фильм будет представлен в 2019, в первом квартале. Это фильм со снегом, лучше будет показать его зимой", - рассказала одна из продюсеров.

В свою очередь сценарист и режиссер фильма Фредерик Петижан рассказал, что на данный момент фильм уже снят на 70%, основные события ленты был снят в Карпатах.

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