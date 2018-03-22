Франко-украинский фильм с Жаном Рено обещают показать менее чем за год
22 марта, 2018, 12:38
Франко-украинский фильм "Последний шаг" с участием французского актера Жана Рено может появиться в прокате уже зимой 2019 года
Об этом рассказали продюсеры ленты, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Фильм будет выпущен во всемирной прокат, мы надеемся ... Во Франции фильм будет представлен в 2019, в первом квартале. Это фильм со снегом, лучше будет показать его зимой", - рассказала одна из продюсеров.
В свою очередь сценарист и режиссер фильма Фредерик Петижан рассказал, что на данный момент фильм уже снят на 70%, основные события ленты был снят в Карпатах.
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- Напомним, в 2016-2017 гг. Актер снимался в семейном фэнтези "Полина" режиссера Олиаса Барко, совместного производства Украины, Бельгии и Франции.
- "Последний шаг" уже назван последним фильмом Рено, которым актер планирует завершить свою карьеру.
- В конце февраля Рено приехал в Украину на съемки фильма "Последний шаг".
- Также Рено поделился впечатлениями от Украины во время встречи с президентом Петром Порошенко.
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