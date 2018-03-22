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Британский суд разрешил взять образцы крови у Скрипаля и его дочери

В Британии разрешили взять у Сергея Скрипаля и его дочери Юлии образцы крови, чтобы передать их на исследование экспертам по химическому оружию

Об этом сообщает The Daily Mail.

Суд отметил, что бывший российский шпион Сергей Скрипаль и дочь до сих пор находятся в коме, поэтому не имеют возможности самостоятельно дать разрешение на тестирование крови. Анализ образцов поможет экспертам лучше исследовать ядовитое вещество, которое применили против Скрипалей.

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  • Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону, начиная с 1995 года.
  • 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
  • Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
  • Следы яда нашли в пиццерии в Солсбери, где Скрипаль обедал вместе с дочерью.
  • 19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
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