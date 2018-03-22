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Британский Совет закрывает свой офис в России

Британский Совет официально заявил о прекращении своей деятельности в России

Об этом говорится на сайте органа.

Отмечается, что Совет закрывает свое представительство в связи с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации, что было ответом на санкции Британии после отравления Скрипаля.

"Согласно этому мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание", — сообщили в Британском Совете.

Ее представительство в Москве работало с 1959 года.

Британский Совет — это международная организация, которая представляет Великобританию в области культуры и образования.

17 марта МИД России объявил о прекращении деятельности на территории страны Британского совета.

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