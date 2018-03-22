Британский Совет закрывает свой офис в России
Об этом говорится на сайте органа.
Отмечается, что Совет закрывает свое представительство в связи с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации, что было ответом на санкции Британии после отравления Скрипаля.
"Согласно этому мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание", — сообщили в Британском Совете.
Ее представительство в Москве работало с 1959 года.
Британский Совет — это международная организация, которая представляет Великобританию в области культуры и образования.
17 марта МИД России объявил о прекращении деятельности на территории страны Британского совета.
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- Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
- 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
- Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- В ответ на это Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
- 19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
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