Алиментщики-должники не смогут запрещать вывозить ребенка за границу, - Минюст
Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Павел Петренко.
"Обращаем ваше внимание на еще одну важную новацию Закона # ЧужихДитейНеБувает если должник не платит алименты более 6 месяцев, то он лишается права решать вопрос о выезде ребенка за границу", - написал Петренко.
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Отныне на границе достаточно будет предъявить справку госисполнителя о задолженности установленного образца. Такая справка выдается в течение 10 дней по требованию взыскателя и действительна в течение одного месяца со дня выдачи.
Раньше для вывоза ребенка за границу нужно было иметь нотариально заверенное разрешение бывшего супруга или решение суда.
- Напомним, ранее в Украине заработал реестр должников алиментов.
- На принудительные работы отправили уже 4,5 тыс. алиментщиков.
- С апреля 2018 года долги по алиментам будут взыскивать с зарплаты.
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