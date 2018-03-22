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Алиментщики-должники не смогут запрещать вывозить ребенка за границу, - Минюст

Должники по алиментам, которые задолжали за полгода, не смогут решать вопрос вывоза ребенка за границу

Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Павел Петренко.

"Обращаем ваше внимание на еще одну важную новацию Закона # ЧужихДитейНеБувает если должник не платит алименты более 6 месяцев, то он лишается права решать вопрос о выезде ребенка за границу", - написал Петренко.

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Отныне на границе достаточно будет предъявить справку госисполнителя о задолженности установленного образца. Такая справка выдается в течение 10 дней по требованию взыскателя и действительна в течение одного месяца со дня выдачи.

Раньше для вывоза ребенка за границу нужно было иметь нотариально заверенное разрешение бывшего супруга или решение суда.

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