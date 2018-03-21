Здоровья Сенцова ухудшилось, МИД Украины направило ноту
21 марта, 2018, 11:30
Состояние здоровья незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова ухудшилось, МИД Украины направило россиянам ноту с требованием допустить к политзаключенного украинских врачей
Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает 5 канал.
"Нам известно, что состояние его здоровья ухудшилось. Мы срочно направили ноту в РФ, чтобы получить доступ и, если необходимо, предоставить доступ украинским врачам", - сказала Беца.
По словам спикера МИД, п ро ухудшение здоровья режиссер написал в письме к сестре. Официальной информации о состоянии его здоровья пока нет.
"За весь период, почти 4 года пребывания за решеткой, мы не получили доступа нашего консула к политзаключенных. Поэтому вся информация идет или через правозащитников, или через его адвоката", – добавила Беца.
- Напомним, ранее адвокат Сенцова сообщил, что режиссера могут обменять на нескольких человек.
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