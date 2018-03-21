Заявления России о непричастности к отравлению Скрипаля неправдоподобны, - Госдеп США
Об этом заявила в Twitter официальный представитель Государственного департамента США Хизер Ноерт.
Представитель Госдепа заявила, что США и Великобритания правильно сделали, что не отправили своих послов на брифинг в МИД России.
"США и Великобритания были правы, что не посылали послов на брифинг в МИД РФ, чтобы услышать дикие обвинения и неправдоподобные опровержения. Россия была ответственна за нападение. Попытки отрицать ответственность происходят по известному сценарию: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т. д.", - написала Ноерт.
Министерство иностранных дел России 21 марта пригласило всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств на встречу, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении РФ ядовитых веществ на территории Великобритании. Послы США, Франции, Германии и Китая заявили, что не придут на встречу. Также прибыть на встречу отказался посол Великобритании.
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US & UK were right not to send our Ambassadors to @mfa_russia briefing to hear wild accusations and implausible denials. #Russia was responsible for the nerve agent attack. Attempts to deny responsibility follow a familiar script: Crimea, MH17, Donbas, Litvinenko, doping, etc...— Heather Nauert (@statedeptspox) 21 марта 2018 г.
- Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
- 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
- Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
- Следы яда нашли в пиццерии в Солсбери, где Скрипаль обедал вместе с дочерью.
- 19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
- 20 марта в МИД Британии заявили, что президент России Владимир Путин не может дистанцироваться от дела об отравлении российского экс-агента Сергея Скрипаля.
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