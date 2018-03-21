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Заявления России о непричастности к отравлению Скрипаля неправдоподобны, - Госдеп США

Опровержение Министерства иностранных дел Российской Федерации о непричастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля являются неправдоподобными

Об этом заявила в Twitter официальный представитель Государственного департамента США Хизер Ноерт.

Представитель Госдепа заявила, что США и Великобритания правильно сделали, что не отправили своих послов на брифинг в МИД России.

"США и Великобритания были правы, что не посылали послов на брифинг в МИД РФ, чтобы услышать дикие обвинения и неправдоподобные опровержения. Россия была ответственна за нападение. Попытки отрицать ответственность происходят по известному сценарию: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т. д.", - написала Ноерт.

Министерство иностранных дел России 21 марта пригласило всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств на встречу, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении РФ ядовитых веществ на территории Великобритании. Послы США, Франции, Германии и Китая заявили, что не придут на встречу. Также прибыть на встречу отказался посол Великобритании.

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  • Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
  • 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
  • Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
  • Следы яда нашли в пиццерии в Солсбери, где Скрипаль обедал вместе с дочерью.
  • 19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
  • 20 марта в МИД Британии заявили, что президент России Владимир Путин не может дистанцироваться от дела об отравлении российского экс-агента Сергея Скрипаля.
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