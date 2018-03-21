Заявления России о непричастности к отравлению Скрипаля неправдоподобны, - Госдеп США

21 марта, 2018, 20:37

Опровержение Министерства иностранных дел Российской Федерации о непричастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля являются неправдоподобными

Об этом заявила в Twitter официальный представитель Государственного департамента США Хизер Ноерт.

Представитель Госдепа заявила, что США и Великобритания правильно сделали, что не отправили своих послов на брифинг в МИД России.

"США и Великобритания были правы, что не посылали послов на брифинг в МИД РФ, чтобы услышать дикие обвинения и неправдоподобные опровержения. Россия была ответственна за нападение. Попытки отрицать ответственность происходят по известному сценарию: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т. д.", - написала Ноерт.

Министерство иностранных дел России 21 марта пригласило всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств на встречу, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении РФ ядовитых веществ на территории Великобритании. Послы США, Франции, Германии и Китая заявили, что не придут на встречу. Также прибыть на встречу отказался посол Великобритании.

Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков