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Во Франции вымерла треть птиц. Ученые объяснили почему

Ученые уверяют, что популяции птиц во французской сельской местности сократились на треть за последние полтора десятилетия

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Национального музея естествознания и Национального центра исследований Франции.

Десятки видов понесли огромные потери, некоторые популяции сократились на две трети.

"Ситуация катастрофическая", - заявил Бенуа Фонтейн, биолог Национального музея естествознания Франции и соавтор одного из исследований.

В музее отмечают, что темп и степень сокращения приближается к "уровня экологической катастрофы".

В частности, согласно детального ежегодного переписи, популяция полевого жаворонка упала на 30%, а лугового щеврица (Перелетные птицы) знизалася почти на 70%.

Основным фактором, по мнению исследователей, является интенсивное использование пестицидов на больших участках сельскохозяйственных культур, особенно пшеницы и кукурузы. Однако проблема заключается не в том, что пестициды отравляют птиц, а в том, что они уничтожают насекомых, которыми питаются пернатые.

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