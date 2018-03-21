Во Франции вымерла треть птиц. Ученые объяснили почему

21 марта, 2018, 20:50

Ученые уверяют, что популяции птиц во французской сельской местности сократились на треть за последние полтора десятилетия

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Национального музея естествознания и Национального центра исследований Франции.

Десятки видов понесли огромные потери, некоторые популяции сократились на две трети.

"Ситуация катастрофическая", - заявил Бенуа Фонтейн, биолог Национального музея естествознания Франции и соавтор одного из исследований.

В музее отмечают, что темп и степень сокращения приближается к "уровня экологической катастрофы".

В частности, согласно детального ежегодного переписи, популяция полевого жаворонка упала на 30%, а лугового щеврица (Перелетные птицы) знизалася почти на 70%.

Основным фактором, по мнению исследователей, является интенсивное использование пестицидов на больших участках сельскохозяйственных культур, особенно пшеницы и кукурузы. Однако проблема заключается не в том, что пестициды отравляют птиц, а в том, что они уничтожают насекомых, которыми питаются пернатые.