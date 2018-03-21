Во Франции вымерла треть птиц. Ученые объяснили почему
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Национального музея естествознания и Национального центра исследований Франции.
Десятки видов понесли огромные потери, некоторые популяции сократились на две трети.
"Ситуация катастрофическая", - заявил Бенуа Фонтейн, биолог Национального музея естествознания Франции и соавтор одного из исследований.
В музее отмечают, что темп и степень сокращения приближается к "уровня экологической катастрофы".
В частности, согласно детального ежегодного переписи, популяция полевого жаворонка упала на 30%, а лугового щеврица (Перелетные птицы) знизалася почти на 70%.
Основным фактором, по мнению исследователей, является интенсивное использование пестицидов на больших участках сельскохозяйственных культур, особенно пшеницы и кукурузы. Однако проблема заключается не в том, что пестициды отравляют птиц, а в том, что они уничтожают насекомых, которыми питаются пернатые.
- Ранее ученые Германии сообщали, что по всей территории страны количество насекомых на протяжении 27 лет уменьшилась на три четверти.
- Ученые уверяют: данные о потерях насекомых стали предупреждением, что мир находится на пути к экологическому Армагеддону.
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