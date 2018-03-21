Весенний призыв-2018. Названное количество лиц, которое направят на срочную военную службу

21 марта, 2018, 13:41

Правительство утвердило численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина".

Таким образом в этот период на службу должны пойти 15 тысяч 190 человек, на проведение весеннего призыва будет выделено 54,9 млн грн.

Отмечается, что из общего числа призывников 8 тысяч 990 человек будут направлены в ВСУ, 4 тысяч - в Национальную гвардию, 1,2 тысячи - в Государственную пограничную службу и еще одна тысяча - в Государственную специальную службу транспорта.

Объем расходов на одного призывника составляет 3 тысячи 617,13 грн, из них: