В зоне АТО не стихают обстрелы: двое бойцов ВСУ получили ранения и травмы

21 марта, 2018, 07:39

За прошедшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе, еще один военный получил боевое травмирование

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности Трехсторонней контактной группы относительно прекращения огня. В частности, за минувшие сутки они пять раз обстреляли позиции украинской армии.

На Донецком направлении позиции в районе населенного пункта Пески накрыли огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Авдеевки - из гранатометов и противотанкового ружья.

На Луганском направлении оккупанты били по укреплениям близ Станицы Луганской из стрелкового оружия, а 82-мм минометы и зенитную установку применяли вблизи Троицкого. Также из 82-мм минометов враги били по защитникам Луганского.

"В результате вражеского огня один украинский воин получил ранения. Еще один наш военнослужащий получил боевое травмирование. Оба пострадавшие оперативно доставлены в лечебные заведения и получили необходимую медицинскую помощь", - подытожили в штабе.