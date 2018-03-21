В зоне АТО не стихают обстрелы: двое бойцов ВСУ получили ранения и травмы
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности Трехсторонней контактной группы относительно прекращения огня. В частности, за минувшие сутки они пять раз обстреляли позиции украинской армии.
На Донецком направлении позиции в районе населенного пункта Пески накрыли огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Авдеевки - из гранатометов и противотанкового ружья.
На Луганском направлении оккупанты били по укреплениям близ Станицы Луганской из стрелкового оружия, а 82-мм минометы и зенитную установку применяли вблизи Троицкого. Также из 82-мм минометов враги били по защитникам Луганского.
"В результате вражеского огня один украинский воин получил ранения. Еще один наш военнослужащий получил боевое травмирование. Оба пострадавшие оперативно доставлены в лечебные заведения и получили необходимую медицинскую помощь", - подытожили в штабе.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-