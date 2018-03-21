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В Украине сегодня метели и штормовой ветер. Названы области, где будет сильный снегопад

21 марта в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, в частности сильный ветер и снег

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

В ведомстве отметили, что сегодня утром в большинстве областей Украины ожидаются снег и метели.

В частности, сильный снег пройдет в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях, впрочем днем он станет более умеренным. На дорогах страны гололед.

"Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы до 15-20 м/с, ночью в Приазовье местами 25-28 м/с", - отметили в ГСЧС.

 

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