В Украине есть тысячи вакансий с зарплатой свыше 15 тысяч грн. Вице-премьер рассказал, где их искать
21 марта, 2018, 14:25
По данным Государственной службы занятости, в Украине есть тысячи вакансий с заработной платой свыше 15 тысяч гривен
Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-центр правительственного портала.
"По информации Государственной службы занятости, на сегодня есть тысячи вакансий в Украине, заработная плата в которых превышает 15 тысяч гривен", - подчеркнул он.
По словам Розенко, такую работу можно найти не только в Киеве, но и в Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Тернопольской и Запорожской областях.
"В частных агентствах по трудоустройству, убежден, также есть достаточно широкий выбор вакансий с достойными условиями оплаты труда", - отметил Розенко.
Вице-премьер добавил, что средняя зарплата в Украине может достичь 10 тысяч грн уже в октябре-ноябре этого года.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-