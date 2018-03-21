В Украине есть тысячи вакансий с зарплатой свыше 15 тысяч грн. Вице-премьер рассказал, где их искать

21 марта, 2018, 14:25

По данным Государственной службы занятости, в Украине есть тысячи вакансий с заработной платой свыше 15 тысяч гривен

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-центр правительственного портала.

"По информации Государственной службы занятости, на сегодня есть тысячи вакансий в Украине, заработная плата в которых превышает 15 тысяч гривен", - подчеркнул он.

По словам Розенко, такую работу можно найти не только в Киеве, но и в Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Тернопольской и Запорожской областях.

"В частных агентствах по трудоустройству, убежден, также есть достаточно широкий выбор вакансий с достойными условиями оплаты труда", - отметил Розенко.

Вице-премьер добавил, что средняя зарплата в Украине может достичь 10 тысяч грн уже в октябре-ноябре этого года.