В Украине больше не будут выдавать паспорта в форме книжки
21 марта, 2018, 15:09
В среду, 21 марта Кабмин запретил выдачу внутренних паспортов гражданина Украины в виде книжки
Об этом сообщает "РБК-Украина".
В проекте соответствующего постановления Кабмина исключена часть, в которой говорилось о возможности оформлять паспорта с использованием бланка в форме книжки до обеспечения в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы необходимыми для выдачи ID-паспортов ресурсами.
Проект постановления подписал глава МВД Арсен Аваков.
- Напомним, ранее сообщалось, что украинский загранпаспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных в мире.
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