В Украине больше не будут выдавать паспорта в форме книжки

21 марта, 2018, 15:09

В среду, 21 марта Кабмин запретил выдачу внутренних паспортов гражданина Украины в виде книжки

Об этом сообщает "РБК-Украина".

В проекте соответствующего постановления Кабмина исключена часть, в которой говорилось о возможности оформлять паспорта с использованием бланка в форме книжки до обеспечения в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы необходимыми для выдачи ID-паспортов ресурсами.

Проект постановления подписал глава МВД Арсен Аваков.