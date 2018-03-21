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В Украине больше не будут выдавать паспорта в форме книжки

В среду, 21 марта Кабмин запретил выдачу внутренних паспортов гражданина Украины в виде книжки

Об этом сообщает "РБК-Украина".

В проекте соответствующего постановления Кабмина исключена часть, в которой говорилось о возможности оформлять паспорта с использованием бланка в форме книжки до обеспечения в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы необходимыми для выдачи ID-паспортов ресурсами.

Проект постановления подписал глава МВД Арсен Аваков.

  • Напомним, ранее сообщалось, что украинский загранпаспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных в мире.
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