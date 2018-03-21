В США 102-летняя бабушка установила 2 мировых рекорда. Прыгает в длину на 2,77 м
Об этом сообщает Runner's World.
Этот турнир является соревнованием среди непрофессиональных атлетов. Ограничений, в том числе по возрасту, нет, соревнования проходят в разных категориях. Бабушка по прозвищу "Ураган" преодолела дистанцию длиной 60 метров за 24,79 секунды, что является мировым рекордом для ее возраста. При этом к финишу она пришла последней, но все ее соперницы были моложе нее.
"Я обычно сплю в это время, но ради мирового рекорда мне пришлось нарушить привычный распорядок дня", - рассказала Джулия.
Несколькими днями раньше бабушка также обновила мировой рекорд для своего возраста в прыжках в длину прыгнула на 2,77 м.
Еще одним рекордсменом стал 100-летний Орвилл Роджерс, который пробежал 60 м за 19,13 сек. Ранее он стал мировым рекордсменом в беге на 400 м.
Centenarians reach new heights on Day 2 of USATF Masters Indoor Championships— USATF (@usatf) 18 марта 2018 г.
RECAP: https://t.co/fBxx8LKrYn pic.twitter.com/3ch9wO1Xw6
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