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В США 102-летняя бабушка установила 2 мировых рекорда. Прыгает в длину на 2,77 м

В штате Мэриленд (США) 102-летняя Джулия "Ураган" Хоукинс установила 2 мировых рекорда на ежегодном турнире по легкой атлетике USA Track and Field Masters Indoor Championships

Об этом сообщает Runner's World.

Этот турнир является соревнованием среди непрофессиональных атлетов. Ограничений, в том числе по возрасту, нет, соревнования проходят в разных категориях. Бабушка по прозвищу "Ураган" преодолела дистанцию длиной 60 метров за 24,79 секунды, что является мировым рекордом для ее возраста. При этом к финишу она пришла последней, но все ее соперницы были моложе нее.

"Я обычно сплю в это время, но ради мирового рекорда мне пришлось нарушить привычный распорядок дня", - рассказала Джулия.

Несколькими днями раньше бабушка также обновила мировой рекорд для своего возраста в прыжках в длину прыгнула на 2,77 м.

Еще одним рекордсменом стал 100-летний Орвилл Роджерс, который пробежал 60 м за 19,13 сек. Ранее он стал мировым рекордсменом в беге на 400 м.

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