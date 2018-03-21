В Киеве бездомный замерз насмерть в канализационном коллекторе
21 марта, 2018, 18:24
В Шевченковском районе столицы в одном из канализационных коллекторов на улице Андрющенко нашли тело человека
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Установлено, что это местный бомж, которого звали Геннадий. По предварительным данным, он умер ночью от переохлаждения.
Вероятнее всего, Геннадий был в состоянии сильного алкогольного опьянения и уснул в холодном коллекторе. На месте работают следователи. Они и установят все обстоятельства смерти мужчины.
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