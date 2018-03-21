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В Кропивницком сержант ВСУ украл 14 радиостанций стоимостью 80 тысяч

В Кропивницком Служба безопасности Украины задержала сержанта роты охраны, похитившего из воинской части в Кировоградской области 14 радиостанций стоимостью 80 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что сержант роты охраны похитил 14 радиостанций с целью их сбыта. Оперативники спецслужбы разоблачили злоумышленника во время продажи 6 радиостанций вблизи одного из местных торговых центров.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия, в частности проверяется причастность других должностных лиц к совершению противоправных действий.

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