В Кропивницком сержант ВСУ украл 14 радиостанций стоимостью 80 тысяч

21 марта, 2018, 21:47

В Кропивницком Служба безопасности Украины задержала сержанта роты охраны, похитившего из воинской части в Кировоградской области 14 радиостанций стоимостью 80 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что сержант роты охраны похитил 14 радиостанций с целью их сбыта. Оперативники спецслужбы разоблачили злоумышленника во время продажи 6 радиостанций вблизи одного из местных торговых центров.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия, в частности проверяется причастность других должностных лиц к совершению противоправных действий.