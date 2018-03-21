В Херсоне задержали экс-разведчика "ДНР", который три года скрывался от следствия

21 марта, 2018, 16:29

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Херсоне бывшего боевика так называемой республиканской гвардии "ДНР"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Херсона в 2015 году решил подзаработать в незаконных вооруженных формированиях боевиков. Бывший работник органов МВД "трудоустроился" в разведуправлении "республиканской гвардии "ДНР".

Через три месяца после конфликта с представителями казачих группировок мужчина оставил террористов и долгое время скрывался в родном городе.

Сотрудники СБУ задержали бывшего боевика на одной из улиц Херсона. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.