В Херсоне задержали экс-разведчика "ДНР", который три года скрывался от следствия
21 марта, 2018, 16:29
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Херсоне бывшего боевика так называемой республиканской гвардии "ДНР"
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что житель Херсона в 2015 году решил подзаработать в незаконных вооруженных формированиях боевиков. Бывший работник органов МВД "трудоустроился" в разведуправлении "республиканской гвардии "ДНР".
Через три месяца после конфликта с представителями казачих группировок мужчина оставил террористов и долгое время скрывался в родном городе.
Сотрудники СБУ задержали бывшего боевика на одной из улиц Херсона. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.
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