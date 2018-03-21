Укрзализныця получит 13 гектаров земли для строительства ж/д ветки до "Борисполя"

21 марта, 2018, 17:40

Укрзализныця получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 гектара земли на территории Борисполя Киевской области

Об этом в Facebook написал и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Земля необходима под строительство инфраструктуры для экспресса, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь". Через отведенный земельный участок будет пролегать часть маршрута экспресса от действующей железнодорожной дороги перегона Георгия Кирпы – Борисполь до автомобильной трассы Киев – Харьков", - пишет Кравцов.

Согласно проекту, "Укрзализныци" должно быть передано шесть земельных участков общей площадью 13 гектаров.

Сейчас в работе первый этап – проектно-изыскательские и организационно-технические работы.

Кроме 3,2 км пути, будет построена 340-метровая моноколейная железнодорожная эстакада над трассой Киев – Харьков и две остановочные платформы вблизи терминала D аэропорта Борисполь. Начать строительные работы Укрзализныця планирует в июне.