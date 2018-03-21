Укрзализныця получит 13 гектаров земли для строительства ж/д ветки до "Борисполя"
Об этом в Facebook написал и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов.
"Земля необходима под строительство инфраструктуры для экспресса, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь". Через отведенный земельный участок будет пролегать часть маршрута экспресса от действующей железнодорожной дороги перегона Георгия Кирпы – Борисполь до автомобильной трассы Киев – Харьков", - пишет Кравцов.
Согласно проекту, "Укрзализныци" должно быть передано шесть земельных участков общей площадью 13 гектаров.
Сейчас в работе первый этап – проектно-изыскательские и организационно-технические работы.
Кроме 3,2 км пути, будет построена 340-метровая моноколейная железнодорожная эстакада над трассой Киев – Харьков и две остановочные платформы вблизи терминала D аэропорта Борисполь. Начать строительные работы Укрзализныця планирует в июне.
- В феврале премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что до конца 2018 года между Киевом и аэропортом "Борисполь" начнет курсировать электропоезд. Строительством необходимой инфраструктуры будет заниматься Укрзализныця.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-