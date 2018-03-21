Украина выделила 72 млн гривен на антарктические экспедиции

21 марта, 2018, 20:15

В течение 2018 года Украина выделит 72 млн гривен на проведение антарктической программы

Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает Укринформ.

21 марта состоялась церемония отправки 23-й Украинской антарктической экспедиции на годичную зимовку на станцию Академик Вернадский.

"От правительства Украины я хотела бы подчеркнуть, насколько это важная для нас программа - для Украины, для ее будущего, для того, чтобы мы были полноценным международным игроком в целом ряде международных программ, связанных с климатом, обеспечением водой, природными ресурсами, которые будут открываться, возможно, даже для ближайшего будущего человечества в целом на этой планете", - отметила Гриневич.

Она подчеркнула, что Украина уже 22 года подряд продолжает свою антарктическую программу, а также входит в "элитный клуб 30-ти стран, имеющих собственную станцию, на которой осуществляется много исследований".

"Вся антарктическая программа на год - это 72 млн грн. И к чести центра надо сказать, что им удалось в результате проведенных тендерных процедур сэкономить определенную часть средств, которые мы хотим инвестировать в улучшение состояния станции, существующего на сегодня", - уточнила министр.