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Украина оказалась самой дешевой в Европе страной для жизни

Украина заняла первую позицию среди европейских стран в рейтинге стоимости проживания

Об этом говорится на сайте авторов рейтинга британской компании MoveHub.

Кроме того, Украина оказалась третьей в мире по стоимости проживания после Пакистана и Египта.

Рейтинг учитывает около полусотни факторов, в частности, стоимость аренды жилья, питание в недорогих ресторанах, абонемента в спортзалах, проезда на городском транспорте и коммунальных услуг.

Также среди самых дешевых стран - Индия, Тунис, Косово, Грузия, Азербайджан, Бангладеш, Алжир.

Самыми дорогими в мире оказались Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия, Багамы, Люксембург, Дания, Сингапур, Япония, Израиль.

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