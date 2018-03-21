Трамп разъярен утечкой информации о рекомендации не поздравлять Путина

21 марта, 2018, 18:09

Президент США Дональд Трамп недоволен утечкой информации о том, что советники по нацбезопасности рекомендовали ему не поздравлять Владимира Путина с очередным избранием на пост президента России

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Трамп, в частности, расспрашивал своих помощников и консультантов о том, кто по их мнению, причастен к утечке этой информации в средства массовой информации.

Отмечается, что лишь небольшая группа сотрудников американской администрации имеет доступ к инструкциям о звонке Путину. Глава аппарата Белого дома Джон Келли также возмущен тем, что эта ситуация стала достоянием общественности.

По данным источников, Трампу перед звонком к Путину передали материалы, где было написано: "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ".