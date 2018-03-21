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Telegram пожаловался в ЕСПЧ из-за штрафа и угрозы блокировки в России

Компания Telegram направила жалобу в Европейский суд по правам человека на штраф в 800 тысяч рублей

Об этом сообщил адвокат компании Павел Чиков, передает ТАСС.

"Жалоба направлена в ЕСПЧ. В ней говорится, что привлечение компании к административной ответственности нарушает право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ, гарантированное ст. 10 Конвенции о защите прав человека", - сказал адвокат.

Жалоба касается решения о штрафе, которое принял Мещанский суд Москвы за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.

В октябре 2017 года суд в Москве признал компанию Telegram Messenger LLP виновной по ч. 2 ст. 13.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки или обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях) и оштрафовал на 800 тыс. рублей. Решение обжаловали, но районный суд признал его законным, после чего направили жалобу в Верховный суд.

  • 20 марта Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram, просившего признать недействительным приказ ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.
  • После этого Роскомнадзор отправил Telegram сообщение о необходимости передать ФСБ ключи шифрования. Это первый этап блокировки мессенджера - если через 15 дней мессенджер не выполнит распоряжения, Роскомнадзор может обратиться в суд для его блокирования.
  • Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не выдаст ключи шифрования под угрозой блокировки в России.
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