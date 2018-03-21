Telegram пожаловался в ЕСПЧ из-за штрафа и угрозы блокировки в России

21 марта, 2018, 22:53

Компания Telegram направила жалобу в Европейский суд по правам человека на штраф в 800 тысяч рублей

Об этом сообщил адвокат компании Павел Чиков, передает ТАСС.

"Жалоба направлена в ЕСПЧ. В ней говорится, что привлечение компании к административной ответственности нарушает право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ, гарантированное ст. 10 Конвенции о защите прав человека", - сказал адвокат.

Жалоба касается решения о штрафе, которое принял Мещанский суд Москвы за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.

В октябре 2017 года суд в Москве признал компанию Telegram Messenger LLP виновной по ч. 2 ст. 13.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки или обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях) и оштрафовал на 800 тыс. рублей. Решение обжаловали, но районный суд признал его законным, после чего направили жалобу в Верховный суд.