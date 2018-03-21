Сытник назвал "провокацией" слухи о прослушке кабинета Холодницкого

21 марта, 2018, 20:00

Директор НАБУ Артем Сытник назвал "провокационными статьями" публикации о якобы прослушивании кабинета руководителя САП Назара Холодницького

Об этом Сытник заявил в Брюсселе во время круглого стола, посвященного борьбе с коррупцией в Украине, сообщает УНИАН.

"Журналисты пишут информацию, которая не подтверждена ни одним официальным источником. Как я могу это комментировать? Эти определенные провокационные статьи и заявления некоторых безответственных журналистов я не имею ни возможности, ни морального права комментировать", - подчеркнул Сытник.

По словам Сытника, за последние дни НАБУ и САП завершили расследование ряда громких дел, в том числе в отношении одного следователя Генеральной прокуратуры.

Кроме того, Сытник подчеркнул, что не допустит какого-либо контроля над деятельностью НАБУ или САП.

"Детективы бюро расследуют, прокуроры САП надзирают. И если кто-то надеется, что в ближайшее время этот процесс будет уничтожен или взят под контроль, - это не так просто. Я этого просто не допущу, чтобы кто-то взял под контроль из власти то, что происходит в НАБУ и антикоррупционной прокуратуре", - заявил Сытник.