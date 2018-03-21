Сущенко могут вернуть в Украину в мае. Объяснения адвоката
Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" заявил адвокат украинца Марк Фейгин.
Он отметил, что последующие свидания, телефонные звонки и встречи Сущенко с консулом становятся более проблематичными. Причина заключается в забюрократизированности судебных инстанций, которые занимаются удовлетворением этих ходатайств.
По его словам, этот процесс не должен быть слишком длинным, ведь двенадцать томов дела - это не очень большой объем.
"С другой стороны, я вижу, что желание обменять Романа Сущенко есть, и переговоры в этом направлении идут. Привлеченная ряд международных посредников. Будем надеяться, что это как-то синхронизируется с ходом суда, и все закончится успешно где-то в мае", - подчеркнул Фейгин.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов.
- Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- Основной суд по делу Сущенко может начаться в январе 2018 года.
- В Сущенко ухудшается зрение за плохие условия в СИЗО.
- 24 января 2018 года российский суд продлил срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко до 30 марта 2018 года.
- Тем временем представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что Романа Сущенко и Олега Сенцова могут обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных к 13 и 14 годам лишения свободы.
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