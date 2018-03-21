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Сущенко могут вернуть в Украину в мае. Объяснения адвоката


фото: UA.News
Украинского журналиста Романа Сущенко могут вызволить из российской тюрьмы в мае

Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" заявил адвокат украинца Марк Фейгин.

Он отметил, что последующие свидания, телефонные звонки и встречи Сущенко с консулом становятся более проблематичными. Причина заключается в забюрократизированности судебных инстанций, которые занимаются удовлетворением этих ходатайств.

По его словам, этот процесс не должен быть слишком длинным, ведь двенадцать томов дела - это не очень большой объем.

"С другой стороны, я вижу, что желание обменять Романа Сущенко есть, и переговоры в этом направлении идут. Привлеченная ряд международных посредников. Будем надеяться, что это как-то синхронизируется с ходом суда, и все закончится успешно где-то в мае", - подчеркнул Фейгин.

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