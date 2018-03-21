Стало известно, куда будет летать Ryanair из Украины
21 марта, 2018, 23:13
Стали известны первые направления работы лоукоста Ryanair в Украине, компания будет выполнять полеты из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова
Информация об этом появилась в мобильном приложении компании для устройств Apple, сообщает avianews.
Согласно этой информации, Ryanair будет выполнять полеты из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова.
Рейсы начнут проходить осенью 2018 года.
Маршруты из Киева:
Киев-Барселона
Киев-Братислава
Киев-Гданьск
Киев-Краков
Киев-Лондон (Станстед)
Киев-Вильнюс
Киев-Вроцлав
Киев-Познань
Киев-Стокгольм (Скавста)
Киев-Варшава (Модлин)
Маршруты из Львова:
Львов-Дюссельдорф (Веце)
Львов-Краков
Львов-Лондон (Станстед)
Львов-Мемминген
Львов-Варшава
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