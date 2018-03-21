Стало известно, куда будет летать Ryanair из Украины

21 марта, 2018, 23:13

Стали известны первые направления работы лоукоста Ryanair в Украине, компания будет выполнять полеты из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова

Информация об этом появилась в мобильном приложении компании для устройств Apple, сообщает avianews.

Согласно этой информации, Ryanair будет выполнять полеты из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова.

Рейсы начнут проходить осенью 2018 года.

Маршруты из Киева:

Киев-Барселона

Киев-Братислава

Киев-Гданьск

Киев-Краков

Киев-Лондон (Станстед)

Киев-Вильнюс

Киев-Вроцлав

Киев-Познань

Киев-Стокгольм (Скавста)

Киев-Варшава (Модлин)

Маршруты из Львова:

Львов-Дюссельдорф (Веце)

Львов-Краков

Львов-Лондон (Станстед)

Львов-Мемминген

Львов-Варшава

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