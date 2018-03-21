СБУ изъяла 3 тонны янтаря на Житомирщине
21 марта, 2018, 17:49
Сотрудники СБУ и прокуратуры изъяли у организаторов и участников незаконного янтарного бизнеса в Житомире и Олевском районе области более 3 тонн необработанного камня
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Во время ряда обысков правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, "черную бухгалтерию" дельцов и средства для незаконной скупки и добычи "солнечного камня".
Продолжается досудебное следствие в производстве по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны недр).
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