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СБУ изъяла 3 тонны янтаря на Житомирщине

Сотрудники СБУ и прокуратуры изъяли у организаторов и участников незаконного янтарного бизнеса в Житомире и Олевском районе области более 3 тонн необработанного камня

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время ряда обысков правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, "черную бухгалтерию" дельцов и средства для незаконной скупки и добычи "солнечного камня".

Продолжается досудебное следствие в производстве по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны недр).

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