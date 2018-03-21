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Савченко готовила покушение на Порошенко, депутатов и чиновников. Появился текст представления ГПУ

Появился текст представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, которую подозревают в планировании теракта в зале Рады

Документ на своей странице в Facebook разместил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко.

В представлении отмечается, что у следствия есть достаточные основания подозревать Савченко в совершении ряда преступлений, в частности:

  • ч.1 ст.109 - действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти;
  • ч.1 ст.14; ч.2 ст.28, ст.112 - посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;
  • ч.3 ст.258 - террористический акт;
  • ч.1 ст.258-3 - создание террористической группы или террористической организации;
  • ч.1 ст.263 - незаконное обращение с оружием.

В документе говорится о том, что нардеп своими противоправными действиями готовилась к посягательство на жизнь президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, членов правительства и депутатов парламента.

Отмечается, что Савченко, не позднее 20 ноября 2017 года сговорилась с руководителем организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, а также главарями оккупантов "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. Их целью было насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине.

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