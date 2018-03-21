Савченко готовила покушение на Порошенко, депутатов и чиновников. Появился текст представления ГПУ
Документ на своей странице в Facebook разместил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко.
В представлении отмечается, что у следствия есть достаточные основания подозревать Савченко в совершении ряда преступлений, в частности:
- ч.1 ст.109 - действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти;
- ч.1 ст.14; ч.2 ст.28, ст.112 - посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;
- ч.3 ст.258 - террористический акт;
- ч.1 ст.258-3 - создание террористической группы или террористической организации;
- ч.1 ст.263 - незаконное обращение с оружием.
В документе говорится о том, что нардеп своими противоправными действиями готовилась к посягательство на жизнь президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, членов правительства и депутатов парламента.
Отмечается, что Савченко, не позднее 20 ноября 2017 года сговорилась с руководителем организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, а также главарями оккупантов "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. Их целью было насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине.
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала и давала указания, как провести террористический акт в зале парламента, уничтожив две ложи: правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
- 20 марта Савченко дала брифинг, во время которого заявила, что с Банковой к ней подослали агентов для ее убийства. Она отказалась называть фамилии, сославшись на "военную тайну". Однако осознав, что за ней наблюдают так называемые объекты, нардеп решила довести ситуацию до абсурда: придумывала с "агентами" всяческие планы ликвидации верхушки украинской власти.
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