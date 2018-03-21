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Российский комик Семен Слепаков попал в базу "Миротворца"

Российский комедийный артист и певец Семен Слепаков попал в базу сайта "Миротворец" за незаконное пересечение границы Украины

Об этом сообщает на сайт "Миротворца".

Как отмечает администрация ресурса, 17 марта 2018 года Слепаков незаконно приехал в оккупированный Крым, где выступил на открытии ресторана Simfero в Симферополе.

Фото с выступления Слепакова в Крыму появилось в Twitter.

Российский комедийный артист и певец Семен Слепаков попал в базу сайта "Миротворец" за незаконное пересечение границы Украины

 

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