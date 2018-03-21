Рада отказалась упрощать усыновление для иностранцев
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что за законопроект №0166 "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления" проголосовали только 166 депутатов из 226 необходимых.
Присоединение Украины к Конвенции могло гармонизировать процедуру усыновления детей иностранцами с процедурами других государств-участников. Также это должно было гарантировать, что межгосударственное усыновление осуществляется в интересах ребенка и с соблюдением его основных прав.
Конвенция о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления была принята в 1993-м в Гааге. Сторонами Конвенции 100 государств мира, в том числе все государства-члены Европейского Союза.
112.ua сообщает, что в Раде этот вопрос выносили на голосование уже 7 раз. На этот раз депутаты выразили опасения о том, что детей из Украины смогут усыновлять однополые пары, а предусмотренные Конвенцией аккредитованные организации будут использовать свои полномочия для недобросовестного посредничества и детей отправлять не в семьи, а в рабство.
- В феврале Министерство здравоохранения Украины предложило предоставить возможность усыновления детей ВИЧ-инфицированным лицам.
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