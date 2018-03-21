Рада отказалась упрощать усыновление для иностранцев

21 марта, 2018, 16:52

Депутаты Верховной Рады не поддержали законопроект о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что за законопроект №0166 "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления" проголосовали только 166 депутатов из 226 необходимых.

Присоединение Украины к Конвенции могло гармонизировать процедуру усыновления детей иностранцами с процедурами других государств-участников. Также это должно было гарантировать, что межгосударственное усыновление осуществляется в интересах ребенка и с соблюдением его основных прав.

Конвенция о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления была принята в 1993-м в Гааге. Сторонами Конвенции 100 государств мира, в том числе все государства-члены Европейского Союза.

112.ua сообщает, что в Раде этот вопрос выносили на голосование уже 7 раз. На этот раз депутаты выразили опасения о том, что детей из Украины смогут усыновлять однополые пары, а предусмотренные Конвенцией аккредитованные организации будут использовать свои полномочия для недобросовестного посредничества и детей отправлять не в семьи, а в рабство.