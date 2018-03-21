 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Рада отказалась упрощать усыновление для иностранцев


фото: focus.ua
Депутаты Верховной Рады не поддержали законопроект о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что за законопроект №0166 "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления" проголосовали только 166 депутатов из 226 необходимых.

Присоединение Украины к Конвенции могло гармонизировать процедуру усыновления детей иностранцами с процедурами других государств-участников. Также это должно было гарантировать, что межгосударственное усыновление осуществляется в интересах ребенка и с соблюдением его основных прав.

Конвенция о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления была принята в 1993-м в Гааге. Сторонами Конвенции 100 государств мира, в том числе все государства-члены Европейского Союза.

112.ua сообщает, что в Раде этот вопрос выносили на голосование уже 7 раз. На этот раз депутаты выразили опасения о том, что детей из Украины смогут усыновлять однополые пары, а предусмотренные Конвенцией аккредитованные организации будут использовать свои полномочия для недобросовестного посредничества и детей отправлять не в семьи, а в рабство.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 марта, 2018 среда

больше новостей

21 марта, 2018 среда

20 марта, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать