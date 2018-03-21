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"Нафтогаз" собрался выйти на рынок еврооблигаций уже в этом году

Руководство "Нафтогаза" прогнозирует, что в этом году компания выйдет на рынок еврооблигаций

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире Bloomberg TV Europe.

Он отметил, что компания оптимистично настроена по поводу выхода на рынок еврооблигаций уже в 2018 году. По его словам, благодаря прибыльности "Нафтогаза", инвесторы должны быть к нему благосклонными.

"Мы считаем, что до конца этого года "Нафтогаз" как компания, которая успешно справится с оборотом, перейдя от убытков к прибыли, станет интересным объектом для инвестирования", - подчеркнул Коболев.

 

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