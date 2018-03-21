"Нафтогаз" собрался выйти на рынок еврооблигаций уже в этом году
21 марта, 2018, 11:18
Руководство "Нафтогаза" прогнозирует, что в этом году компания выйдет на рынок еврооблигаций
Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире Bloomberg TV Europe.
Он отметил, что компания оптимистично настроена по поводу выхода на рынок еврооблигаций уже в 2018 году. По его словам, благодаря прибыльности "Нафтогаза", инвесторы должны быть к нему благосклонными.
"Мы считаем, что до конца этого года "Нафтогаз" как компания, которая успешно справится с оборотом, перейдя от убытков к прибыли, станет интересным объектом для инвестирования", - подчеркнул Коболев.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- НАК "Нафтогаз Украины" назвал отказ российского "Газпрома" от поставок газа согласно произведенной предоплаты нарушением договора и невыполнением решения Стокгольмского международного арбитража.
- “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко заявила, что в Европе уже проходит процесс оценки российских активов для ареста в случае отказа "Газпрома" от выплат Украине.
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