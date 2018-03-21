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Путин поручил проработать обращение о помиловании 16 политзаключенных. Среди них Сенцов и Кольченко

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, переданный ему кандидатом в президенты страны Ксенией Собчак

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

"Действительно, такой список Собчак передала президенту. Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список", - сказал Песков.

Ранее стало известно, что Собчак передала Путину список лиц, которых он считает политзаключенными и просит их помиловать.

В списке 16 фамилий, в том числе украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко, фигуранта "дела 26 марта" Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец, осужденный за госизмену ученый Владимир Лапигин, правозащитник Сергей Мохнаткин, осужденный за якобы применение насилия к сотруднику полиции на акции "Стратегия-31", брат оппозиционера Алексея Навального Олег Навальный, отбывающий срок по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, журналист РБК Александр Соколов, обвиняемый в создании экстремистского сообщества.

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