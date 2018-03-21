Профильный комитет Верховной Рады провалил рассмотрение закона президента о нацбезопасности, - нардеп
21 марта, 2018, 16:38
Большинство членов Комитета по нацбезопасности не явились на заседание, таким образом провалив рассмотрение закона президента о национальной безопасности
Об этом в Facebook сообщил депутат "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
На заседание Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны пришло 8 из 18 членов. Из-за отсутствия кворума Комитет не смог провести заседание.
Сообщается, что нардепы должны были рассмотреть и подготовить к первому чтению президентский законопроект "О национальной безопасности Украины".
"Этот документ - из Топ-5 (если не Топ-3) в важнейших для страны законопроектов за последний год. И такой, принятия которого давно ждут наши партнеры из стран НАТО”,- заявил Тымчук.
Он добавил, что в понедельник 19 марта нардепы также сорвали внеочередное заседание Комитета из-за отсутствия кворума.
- Заместитель руководителя американского Государственного департамента Джон Салливан накануне призвал Верховную Раду как можно скорее принять законопроект о Национальной безопасности.
- До этого министр обороны США Джеймс Мэттис также посоветовал украинскому парламенту как можно скорее принять закон о национальной безопасности.
- В январе члены СНБО обсудили и поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины".
- 28 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины".
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