Профильный комитет Верховной Рады провалил рассмотрение закона президента о нацбезопасности, - нардеп

21 марта, 2018, 16:38

Большинство членов Комитета по нацбезопасности не явились на заседание, таким образом провалив рассмотрение закона президента о национальной безопасности

Об этом в Facebook сообщил депутат "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

На заседание Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны пришло 8 из 18 членов. Из-за отсутствия кворума Комитет не смог провести заседание.

Сообщается, что нардепы должны были рассмотреть и подготовить к первому чтению президентский законопроект "О национальной безопасности Украины".

"Этот документ - из Топ-5 (если не Топ-3) в важнейших для страны законопроектов за последний год. И такой, принятия которого давно ждут наши партнеры из стран НАТО”,- заявил Тымчук.

Он добавил, что в понедельник 19 марта нардепы также сорвали внеочередное заседание Комитета из-за отсутствия кворума.