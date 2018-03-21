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Правительство уволило из ГМС фигурантку скандала с НАБУ и взяткой Пимахову

Кабинет министров Украины уволил первую заместительницу председателя Государственной миграционной службы Дину Пимахову

Об этом сообщает Укринформ.

"Пимахову уволили с должности", - заявил собеседник агентства.

Сообщается, что в среду, 21 марта, в ГМС проинформировали, что Пимахова подала заявление об увольнении.

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