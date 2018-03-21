Правительство уволило из ГМС фигурантку скандала с НАБУ и взяткой Пимахову
21 марта, 2018, 15:21
Кабинет министров Украины уволил первую заместительницу председателя Государственной миграционной службы Дину Пимахову
Об этом сообщает Укринформ.
"Пимахову уволили с должности", - заявил собеседник агентства.
Сообщается, что в среду, 21 марта, в ГМС проинформировали, что Пимахова подала заявление об увольнении.
- Напомним, 29 ноября 2017 года в ГМС сообщили, что "тайный агент" НАБУ Сергей Титенков пытался дать взятку Пимаховой, в результате чего его задержали.
- В НАБУ на это ответили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в их спецоперацию, во время которой пытались выявить участников организованной преступной группировки в ГМС.
- Комментируя все эти события, Пимахова рассказала, что агент НАБУ 7 месяцев готовил спецоперацию, чтобы дать ей взятку. За это время у них сложились товарищеские отношения с агентом НАБУ.
- Луценко заявил, что агента НАБУ задержали правомерно, ведь правоохранители не имеют права предлагать держпосадовцю принять заведомо незаконное решение. Луценко назвал такие действия чистой провокацией.
- ГПУ сообщила о подозрении агенту НАБУ, который якобы предлагал взятку в ГМС, и провела обыски у еще одного агента, задействованного в этом деле, - у Екатерины Сикорской, больше известной как "агент Катерина".
- Луценко заявил, что все агенты НАБУ, работающие под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют в своей работе контрабандную технику. Он также обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.
- 24 января НАБУ обыскало Пимахову в рамках расследования схемы легализации иностранцев.
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