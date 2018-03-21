Правительство расторгло соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией на 2011-2020 годы
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Эспрессо.TV.
Кабмин не только остановил действие этого документа, но и поручил Министерству иностранных дел в установленном порядке уведомить правительство России.
Отметим, соответствующую программу было подписано в июне 2011 года премьер-министрами Николаем Азаровым и Владимиром Путиным (занимал должность с 2008 до 2012 года во времена президентства Дмитрия Медведева).
Программа экономического сотрудничества отражает совокупность согласованных взглядов России и Украины на перспективы их долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых стран-партнеров.
В программе рассматривались цель и средства развития российско-украинского экономического сотрудничества, его основные направления и приоритетные отрасли, а также ожидаемые результаты.
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