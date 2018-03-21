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Порошенко заявил, что Украина вступит в НАТО в течение 10 лет

Президент Украины Петр Порошенко заявил, Украина имеет целью в ближайшие 10 лет стать членом НАТО

Об этом Порошенко сказал в интервью немецкому изданию Hamburger Abendblatt.

"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующие 10 лет стать членом Альянса", - сказал Порошенко.

По мнению Порошенко, с Украиной Североатлантический альянс станет намного сильнее и эффективнее, чем сейчас. Президент Украины также подчеркнул, что после российской военной агрессии и разрушения международной системы безопасности альтернативы НАТО нет.

"Россия разрушила международную систему порядка после Второй мировой войны. Нет альтернативы сильному НАТО для глобальной безопасности", - добавил Порошенко.

  • Напомним, ранее Петр Порошенко распорядился подготовить изменения к Конституции, в которых речь пойдет о евроатлантическом векторе Украины.
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