Порошенко заявил, что Украина вступит в НАТО в течение 10 лет
21 марта, 2018, 18:14
Президент Украины Петр Порошенко заявил, Украина имеет целью в ближайшие 10 лет стать членом НАТО
Об этом Порошенко сказал в интервью немецкому изданию Hamburger Abendblatt.
"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующие 10 лет стать членом Альянса", - сказал Порошенко.
По мнению Порошенко, с Украиной Североатлантический альянс станет намного сильнее и эффективнее, чем сейчас. Президент Украины также подчеркнул, что после российской военной агрессии и разрушения международной системы безопасности альтернативы НАТО нет.
"Россия разрушила международную систему порядка после Второй мировой войны. Нет альтернативы сильному НАТО для глобальной безопасности", - добавил Порошенко.
- Напомним, ранее Петр Порошенко распорядился подготовить изменения к Конституции, в которых речь пойдет о евроатлантическом векторе Украины.
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