Порошенко утвердил порядок пересечения россиянами украинской границы
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, правительству поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента изменений в законы "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле". Речь идет о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан России, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину.
Кроме того, Кабмину поручено подготовить изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, принятия на обучение, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.
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Правительство также должно обеспечить в месячный срок усовершенствование механизма интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности мероприятия по функционированию четырехуровневой системы контроля над въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства.
Также, согласно решению СНБО, должен быть подготовлен и утвержден в двухмесячный срок порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также внесения сведений об иностранцах или лицах без гражданства в соответствующий реестр.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Отметим, что 1 марта Совет национальной безопасности и обороны поддержал проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" и предложил президенту внести его на рассмотрение Верховную Раду.
- Напомним, ранее сообщалось, что на украинско-российской границе системой биометрического контроля оборудовали 157 пунктов пропуска.
- С 28 декабря был введен тестовый режим биометрического контроля во время въезда в Украину из России.
- Как объясняли пограничники, представители стран, в отношении граждан которых решением СНБО введен биометрический контроль, будут предоставлять отпечатки пальцев независимо от того, биометрические у них паспорта или нет.
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