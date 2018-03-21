 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко утвердил порядок пересечения россиянами украинской границы

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз нацбезопасности в сфере миграционной политики"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, правительству поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента изменений в законы "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле". Речь идет о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан России, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину.

Кроме того, Кабмину поручено подготовить изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, принятия на обучение, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

Читайте также. Кто и как с 1 января должна проходить биометрический контроль. Объяснения пограничников

Правительство также должно обеспечить в месячный срок усовершенствование механизма интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности мероприятия по функционированию четырехуровневой системы контроля над въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства.

Также, согласно решению СНБО, должен быть подготовлен и утвержден в двухмесячный срок порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также внесения сведений об иностранцах или лицах без гражданства в соответствующий реестр.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что 1 марта Совет национальной безопасности и обороны поддержал проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" и предложил президенту внести его на рассмотрение Верховную Раду.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 марта, 2018 среда

больше новостей

21 марта, 2018 среда

20 марта, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать