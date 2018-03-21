Порошенко утвердил порядок пересечения россиянами украинской границы

21 марта, 2018, 18:48

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз нацбезопасности в сфере миграционной политики"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, правительству поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента изменений в законы "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле". Речь идет о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан России, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину.

Кроме того, Кабмину поручено подготовить изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, принятия на обучение, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

Читайте также. Кто и как с 1 января должна проходить биометрический контроль. Объяснения пограничников

Правительство также должно обеспечить в месячный срок усовершенствование механизма интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности мероприятия по функционированию четырехуровневой системы контроля над въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства.

Также, согласно решению СНБО, должен быть подготовлен и утвержден в двухмесячный срок порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также внесения сведений об иностранцах или лицах без гражданства в соответствующий реестр.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что 1 марта Совет национальной безопасности и обороны поддержал проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" и предложил президенту внести его на рассмотрение Верховную Раду.