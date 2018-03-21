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Порошенко подписал запрет ношения оружия в Раде, Кабмине и других органах власти

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц”

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Согласно Закону в здания, где работают Верховная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет Министров Украины, а также здания, где работают другие органы государственной власти Украины и относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме лиц, которые соответственно этому Закону осуществляют государственную охрану соответствующего дома).

Также в здания, где работают Верховная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет Министров Украины, другие органы государственной власти, не допускаются лица со взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или твердыми веществами воспламеняющимися, пиротехническими средствами.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня его опубликования.

  • Напомним, ранее народный депутат Надежда Савченко приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
  • Во вторник, 20 марта, Верховная Рада приняла законопроект, запрещающий украинским нардепам и чиновникам приходить на работу с оружием.
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