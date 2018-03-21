Порошенко подписал запрет ношения оружия в Раде, Кабмине и других органах власти

21 марта, 2018, 15:32

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц”

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Согласно Закону в здания, где работают Верховная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет Министров Украины, а также здания, где работают другие органы государственной власти Украины и относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме лиц, которые соответственно этому Закону осуществляют государственную охрану соответствующего дома).

Также в здания, где работают Верховная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет Министров Украины, другие органы государственной власти, не допускаются лица со взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или твердыми веществами воспламеняющимися, пиротехническими средствами.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня его опубликования.

Подписал Закон о запрете допуска лиц с оружием к зданиям, где работают Верховная Рада, Президент, Правительство, а также домов, где работают другие органы государственной власти Украины pic.twitter.com/AukJ41bhVk — Петр Порошенко (@poroshenko) 21 марта 2018 г.