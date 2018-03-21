Под Кабмином задержали 7 митингующих после столкновений с полицией
Об этом сообщила глава отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик, передает "Интерфакс-Украина".
"Семь человек доставлены в территориальное управление полиции. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия", - заявила Блищик.
Сообщается, что приблизительно 150 человек собрались возле здания Кабинета министров Украины в центре Киева с требованием отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
У входа в Кабмин установлена сцена, с которой по очереди выступают участники акции. Митингующие развернули несколько транспарантов с надписями, которые критикуют деятельность Омеляна.
Кроме того, вдоль дороги к Кабинету министров на ул. Грушевского по обе стороны припарковали более 20 маршруток.
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